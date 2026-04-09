Un esperto dell’Università di Camillus ha spiegato che gli Antibody Drug Conjugates (Adc) rappresentano una tecnologia all’avanguardia nel trattamento di tumori solidi e non. Questa innovazione combina un anticorpo con un farmaco terapeutico, permettendo di indirizzare le cellule tumorali in modo più preciso. La ricerca si concentra soprattutto sul mieloma multiplo, offrendo nuove possibilità per le terapie mirate.

Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - “L'acronimo Adc ovvero Antibody drug conjugates è la nuova frontiera dei trattamenti farmacologici nei tumori solidi e non, che sfruttano una tecnologia innovativa e assolutamente interessante. Si tratta di un chemioterapico agganciato ad un anticorpo con una particolarità chimica molto intrigante, e proprio per tale motivo questa tipologia di farmaco permette una selezione delle cellule tumorali e il rilascio del chemioterapico all'interno della cellula stessa, potenziandone l'efficacia e riducendone la tossicità”. Lo ha detto Marzia Del Re, professoressa alla Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences, all'evento ‘Dialoghi sull'Innovazione accessibile – Innovaction', promosso oggi a Roma da Gsk e Adnkronos, con il patrocinio di Farmindustria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmaci, Del Re (UniCamillus): "Con Adc tecnologia innovativa mirata su mieloma multiplo"

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