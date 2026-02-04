In Italia, ogni anno, vengono diagnosticati circa 5.700 nuovi casi di mieloma multiplo. Si tratta di un tumore raro del sangue, che colpisce soprattutto persone sopra i 60 anni. I medici stanno facendo progressi nella diagnosi e nelle cure, ma resta ancora molto da scoprire. Le nuove terapie migliorano la qualità della vita dei pazienti e allungano le speranze di sopravvivenza. La ricerca continua per trovare modi più efficaci di combattere questa malattia.

In base ai dati più recenti, in Italia si stimano circa 5.700 nuovi casi di mieloma multiplo ogni anno. “Ma, grazie all’introduzione di nuove ed efficaci terapie negli ultimi 20 anni, si stima che in Italia ci siano più di 34.000 persone con diagnosi di mieloma multiplo”. A sottolinearlo è Sara Bringhen, direttore SC Ematologia dell’Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro. Le sfide. Si tratta di una malattia “molto più trattabile rispetto a 20 anni fa, ma che resta complessa. Le sfide maggiori sono cliniche, biologiche e organizzative”, dice la specialista a LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mieloma multiplo, cosa è cambiato contro questo tumore raro del sangue

Approfondimenti su Mieloma Multiplo

Recentemente, presso l’IRE è stata individuata una nuova “centralina” della resistenza nel mieloma multiplo, collegata alla proteina NRF1.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Mieloma Multiplo

Argomenti discussi: CAR-T per mieloma multiplo: robuste evidenze di efficacia già alla prima recidiva; Tre ricercatrici dell’IRCCS premiate per studi su linfoma e mieloma; Allevi e il mieloma: Il dolore mi ha inchiodato al presente, ma per me ogni giorno è un dono; Innovazione su misura contro il cancro, parla Baldini (J&J Innovative Medicine Italia).

Cos’è il mieloma multiplo, il tumore del sangue che colpisce dopo i 60 anniMieloma multiplo, un raro tumore del sangue ha origine nel midollo osseo ed è causato dalla proliferazione senza controllo delle plasmacellule. Ogni anno colpisce almeno 6.000 persone, il 38% delle ... quotidiano.net

Mieloma multiplo, Ail: si vive di più ma preoccupa boom infezioniMilano, 18 mar. (askanews) - Nell'ultimo decennio, la sopravvivenza globale dei pazienti con mieloma multiplo è notevolmente migliorata grazie ai progressi della ricerca scientifica e a nuove terapie ... quotidiano.net

Perché il mieloma multiplo smette di rispondere alle cure I ricercatori del Regina Elena - San Gallicano - IFO hanno individuato un nuovo meccanismo che spiega la resistenza ai farmaci e, soprattutto, un possibile punto debole del tumore su cui intervenire. T - facebook.com facebook