Tumori Europa Donna a istituzioni | Per farmaci innovativi snellire burocrazi

La richiesta di Europa Donna alle istituzioni è chiara: bisogna semplificare le procedure per l'accesso ai farmaci innovativi contro i tumori. La confederazione di pazienti chiede un intervento rapido per ridurre i tempi burocratici e permettere ai pazienti di ricevere le cure più avanzate senza lunghe attese. L’obiettivo è rendere più efficiente il percorso per ottenere i farmaci, così da migliorare le possibilità di guarigione e la qualità di vita di chi combatte contro il cancro.

Milano, 28 gen. (Adnkronos Salute) - "La richiesta che facciamo alle istituzioni è una sola, ma molto importante: cercare di alleggerire la burocrazia. E' un coro a cui si uniscono anche i clinici, per fare in modo che farmaci innovativi e salvavita possano essere messi a disposizione delle pazienti il prima possibile". Con queste parole Rosanna D'Antona, presidente Europa Donna Italia, è intervenuta alla presentazione dell'iniziativa 'Due di noi sul divano rosa', promossa da Gilead Sciences Italia con Europa Donna Italia per dare voce alle donne con tumore al seno metastatico, che rientra nel programma ufficiale dell'Olimpiade culturale di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tumori, Europa Donna a istituzioni: "Per farmaci innovativi snellire burocrazi" Approfondimenti su Europa Donna Acne inversa, farmaci innovativi tra cui un anticorpo monoclonale rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale Tumori gastrointestinali: nuove cure dai vecchi farmaci Ricercatori di Pisa hanno avviato un progetto innovativo per il trattamento dei tumori gastrointestinali, sfruttando farmaci già esistenti in modo nuovo. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Europa Donna Argomenti discussi: Tumore al seno. L’intelligenza artificiale entra nelle linee guida per lo screening; Tumore del polmone, segnali positivi: rallenta la mortalità tra le donne europee. Importante rafforzare la prevenzione; Mortalità per cancro polmonare in calo nell’Ue: svolta storica per le donne; Tumori: meno morti nel 2026, ma c'è un dato che preoccupa e un rischio nascosto. Tumori, Europa Donna a istituzioni: Per farmaci innovativi snellire burocraziMilano, 28 gen. (Adnkronos Salute) – La richiesta che facciamo alle istituzioni è una sola, ma molto importante: cercare di alleggerire la burocrazia. E’ un coro a cui si uniscono anche i clinici, ... ilsannioquotidiano.it Tumori, in Europa cala la mortalità: la sfida da vincere è il cancro del polmone, anche nelle donneIl tumore del polmone rimane la principale causa di morte per tumore in entrambi i sessi nell’Ue. Lo studio è stato coordinato dall’Università Statale di Milano in collaborazione con ... quifinanza.it Venerdì si è tenuto il Convegno nazionale di Senonetwork – Incontro dei Centri di Senologia 9.0, un confronto tra mondo scientifico, Istituzioni e Associazioni di pazienti ed eravamo presenti anche noi di Europa Donna Italia insieme a C.A.O.S e Toscana Donn - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.