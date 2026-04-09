Il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione ha annunciato l'impegno nel sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane del settore farmaceutico. La dichiarazione è stata rilasciata da un rappresentante ufficiale durante un evento a Roma. L'obiettivo è facilitare l'espansione sul mercato internazionale delle aziende italiane, rafforzando le relazioni con partner esteri e promuovendo l'export del settore.

Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - "Il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, insieme all'Agenzia Ice, con tutti i partner istituzionali - dal Mimit, al ministero della Salute - e alle associazioni di categoria e alle agenzie, come Enea Tech, ha creato un tavolo di coordinamento per l'internazionalizzazione delle imprese del sistema italiano delle biotecnologie e delle scienze della vita, e quindi anche del farmaceutico". Così Sergio Strozzi, capo dell'ufficio IV Promozione delle filiere industriali innovative e start-up del Maeci, partecipando a 'Dialoghi sull'Innovazione accessibile – Innovaction', l'incontro promosso da Gsk e Adnkronos, oggi a Roma, con il patrocinio di Farmindustria. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmaceutica, Strozzi (Maeci): "Impegno in internazionalizzazione imprese italiane"

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