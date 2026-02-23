internazionalizzazione per le imprese sarde 9 appuntamenti nazionali ed esteri

La decisione di organizzare nove eventi nazionali e internazionali nasce per aiutare le imprese sarde a trovare nuovi clienti e partner all’estero. Questi incontri offrono alle aziende locali l’opportunità di presentare i propri prodotti e conoscere mercati diversi. La partecipazione a queste iniziative permette di consolidare la presenza internazionale delle imprese sarde e di espandere la rete commerciale. Gli eventi si terranno in diverse città italiane e all’estero, coinvolgendo settori vari.

Nove eventi nazionali e internazionali per favorire l’ingresso delle aziende della Sardegna nei mercati stranieri. Riparte con 9 appuntamenti la programmazione 2026 dell’Assessorato dell’Industria per favorire l’internazionalizzazione delle imprese sarde. Occasioni per consentire alle aziende isolane di rilanciare e promuovere le produzioni regionali consolidando mercati già aperti e esplorandone di nuovi, in settori che spaziano dall’agroalimentare a quello del marmo e lapidei, continuando con l’innovazione digitale e tecnologico. Senza dimenticare il settore della nautica, e l’intera filiera che caratterizza il settore. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Intesa tra Regione e ministero Affari esteri per l'internazionalizzazione delle impreseLa Regione Siciliana ha firmato un accordo con il ministero degli Affari esteri per sostenere le imprese locali nel trovare nuovi mercati all'estero.

Attività produttive, intesa tra Regione e ministero Affari esteri per l'internazionalizzazione delle impreseLa Regione Sicilia e il Ministero degli Esteri hanno firmato un accordo per aiutare le imprese locali a esportare di più.

