È stato attivato di recente il profilo social di Faenza Pop, una delle cinque liste che sostengono il candidato sindaco di Faenza. Contestualmente, sono stati avvistati in città alcuni camion pubblicitari con il logo della lista. L'iniziativa porta il nome “Amare Faenza. Costruire il suo futuro” ed è parte della campagna elettorale in corso.

"Amare Faenza. Costruire il suo futuro". Con queste parole da qualche giorno sono stati attivati i profili social di Faenza Pop, che vanno di pari passo con alcuni camion pubblicitari avvistati negli ultimi giorni in città. Ieri inoltre con un comunicato stampa che anticipa l’apertura della campagna elettorale di Massimo Isola in programma sabato in Piazza del Popolo alle 18,30 alla presenza del Presidente della Regione Michele de Pascale, e l’incontro di presentazione della coalizione, giovedì alle 14,30 al bar Novecento, è stata annunciata la nascita di Faenza Pop che "unisce persone che hanno deciso di mettere a disposizione tempo, competenze ed energie per concorrere a determinare il futuro di Faenza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nasce ’Faenza Pop’. Quinta lista a sostegno di Isola

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