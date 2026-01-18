Zamorano compie 59 anni il compleanno di un guerriero | i migliori ricordi in nerazzurro per il cileno

Oggi ricordiamo il 59° compleanno di Iván Zamorano, ex attaccante dell'Inter. Una figura importante nella storia nerazzurra, il suo percorso ha lasciato ricordi significativi tra i tifosi. In questa occasione, ripercorriamo i momenti più rappresentativi della sua carriera con la maglia dell’Inter, sottolineando il suo contributo e la sua presenza duratura nel cuore della tifoseria nerazzurra.

Inter News 24 Zamorano, lo storico attaccante cileno che ha segnato un'epoca in nerazzurro, festeggia oggi il suo compleanno. Nella storia dei nerazzurri, pochi giocatori hanno saputo creare un legame così viscerale con la tifoseria come Ivan Zamorano. Soprannominato Bam-Bam per la sua potenza esplosiva, il centravanti nato nelle vette andine è stato molto più di un semplice finalizzatore: è stato il simbolo di un'epoca di transizione, forgiata nel fuoco di mille battaglie a San Siro. La sua capacità di restare sospeso in aria, sfidando le leggi della fisica, rimane impressa negli occhi di chi lo ha visto trionfare nella finale di Coppa UEFA del 1998 contro la Lazio.

Ivan Zamorano all'América: Il ruggito di "Bam Bam" nel tempio dell'Azteca Quando nel gennaio del 2001 Ivan Zamorano decise di lasciare l'Inter e il calcio europeo per trasferirsi in Messico, l'intero continente americano rimase col fiato sospeso.