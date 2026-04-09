Fabrizio Corona ha espresso dure critiche nei confronti del programma televisivo condotto da Francesca Fagnani, definendolo “fa schifo” e affermando che meriterebbe di essere trasmesso su un altro canale. L’ex re dei paparazzi ha anche rivolto un attacco alla conduttrice, accusandola di tentare di imitare Maria De Filippi. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un contesto di commenti pubblici rivolti alla trasmissione e alla presentatrice.

L’ex re dei paparazzi boccia il programma di Francesca Fagnani, attaccando anche la conduttrice per cercare di imitare Maria De Filippi. Durante la prima puntata del nuovo ciclo di Belve, Fabrizio Corona non ha risparmiato critiche al programma e alla sua conduttrice, Francesca Fagnani. L’ex re dei paparazzi ha scelto di commentare il ritorno della trasmissione con parole al vetriolo sui social: “Belve è morto perché Francesca Fagnani ha provato in tutti i modi a trasformarsi in Maria De Filippi, e purtroppo è quasi riuscita a farlo”, ha scritto Corona, aggiungendo che “Belve fa schifo e merita di essere mandata in onda su Canale 5". Un attacco diretto e senza filtri, che ha suscitato reazioni contrastanti. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Fabrizio Corona critica duramente Belve e Francesca Fagnani: “Fa schifo e merita di andare su Canale 5”

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