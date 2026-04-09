Fabrizio Corona ha commentato nuovamente il programma televisivo Belve, criticando duramente l’intervista condotta da Francesca Fagnani. Corona ha affermato che il contenuto dello show “fa schifo” e che la giornalista si sarebbe trasformata in una figura vicina a Maria De Filippi. La dichiarazione segue le recenti valutazioni di Corona sui risultati della trasmissione, che ha definito insoddisfacenti.

Fabrizio Corona ha duramente attaccato il programma Rai Belve, di Francesca Fagnani, accusando la conduttrice di volersi “trasformare in Maria De Filippi”. La stagione 2026 di Belve ha fatto registrare fino a questo momento ascolti deludenti, venendo battuta dalla concorrenza di Mediaset. Sono quindi nate polemiche sull’evoluzione recente della trasmissione. Corona attacca Belve e Francesca Fagnani Fabrizio Corona ha commentato sul suo profilo X (già Twitter) i risultati deludenti degli ascolti della nuova stagione di Belve, attaccando direttamente proprio la conduttrice Francesca Fagnani. “Belve è morto perché Francesca Fagnani ha provato in tutti i modi a trasformarsi in Maria De Filippi, e purtroppo è quasi riuscita a farlo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fabrizio Corona contro Belve "fa schifo, è morto perché Francesca Fagnani s'è trasformata in Maria De Filippi"

Leggi anche: «Belve è morto, fa schifo, Francesca Fagnani si è trasformata in Maria De Filippi»: durissimo attacco, ecco chi l’ha detto

Leggi anche: Stefano De Martino “chiama Maria De Filippi e Francesca Fagnani per Sanremo 2027”

Temi più discussi: Al GfVip non si può nominare Fabrizio Corona: la reazione di Francesca Manzini; Perché Fabrizio Corona ora minaccia Belen: il gesto che ha cambiato tutto; Fabrizio Corona boccia Belve e critica Francesca Fagnani; Fabrizio Corona attacca Belve e la conduttrice: le reazioni e i precedenti.

Fabrizio Corona contro Belve fa schifo, è morto perché Francesca Fagnani s'è trasformata in Maria De FilippiFabrizio Corona ha duramente attaccato il programma Rai Belve, di Francesca Fagnani, accusando la conduttrice di volersi trasformare in Maria De Filippi. La stagione 2026 di Belve ha fatto ... virgilio.it

Belve è morto, fa schifo! Francesca Fagnani si è trasformata in Maria De Filippi: il durissimo attacco di Fabrizio Corona dopo il debuttoA rendere ancora più curioso il suo sfogo è un dettaglio che in molti hanno ricordato nelle ultime ore. Soltanto tre anni fa, infatti, Corona era stato tra gli ospiti di Belve, accomodandosi sul ... gay.it

“È scesa a patti con il potere accettando l’invito di Maria De Filippi” Nell’ultima puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ha attaccato Belen Rodriguez. Ecco perché sarebbe una “scelta strategica” e cosa sarebbe successo tra la conduttrice Mediaset e la showgir - facebook.com facebook

Fabrizio Corona parla di Bastoni. x.com