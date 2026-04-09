Su Amazon, il robot aspirapolvere Eufy E25 è stato venduto al suo prezzo più basso di sempre, consentendo ai clienti di risparmiare 400 dollari rispetto al prezzo di listino. La promozione riguarda un modello di alta gamma che si distingue per le sue funzionalità di pulizia automatizzata. La riduzione di prezzo rappresenta un'occasione per chi desidera aggiornare il proprio dispositivo di pulizia domestica senza spendere troppo.

Un’opportunità senza precedenti cerca la pulizia automatizzata è emersa su Amazon, dove il robot aspirapolvere Eufy E25 ha appena toccato il suo prezzo più basso in assoluto. L’offerta, registrata all’8 aprile, vede il dispositivo scendere a 599,99 dollari, segnando un ribasso del 40% rispetto al listino originale di 899,99 dollari e garantendo un risparmio immediato di ben 400 dollari. Potenza di aspirazione e gestione autonoma dei detriti. Il cuore tecnologico del modello Eufy E25 si basa su una capacità di suzione che raggiunge i 20.000Pa, una cifra che promette di non lasciare traccia alcuna di sporco lungo il suo percorso. A questa forza si affianca il sistema HydroJet, una soluzione progettata per lavare autonomamente i rullo-mop, eliminando la necessità di interventi manuali costanti sulla parte dedicata al lavaggio dei pavimenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eufy E25 a prezzi stracciati: risparmia 400$ sul robot top di gamma

Eufy E25 a prezzo record: addio peli e polvere con 400$ di scontoL'Eufy E25, sistema combinato per l'aspirazione e il lavaggio dei pavimenti, è disponibile su Amazon a 599,99 dollari a partire dal 6 aprile.

Robot Eufy a metà prezzo: pulizia smart senza complicazioni appL’occasione per eliminare il fastidio della pulizia domestica arriva tramite un ribasso drastico su Amazon.

eufy E25 Review: Tested Across 130+ Robots — Our Honest Verdict

Si parla di: Eufy E25 a prezzo record | addio peli e polvere con 400$ di sconto.

Eufy porta in Italia i robot aspirapolvere e lavapavimenti Omni E28, E25 e C10Eufy Omni E28 è un robot aspirapolvere e lavapavimenti molto completo, di fascia alta, che si distingue per la sua elevata potenza di aspirazione pari a 20.000 Pa, un valore che garantisce la ... tuttotech.net

Eufy Omni E25 Recensione: sfida i big, ma a un prezzo più contenutoI robot aspirapolvere e lavapavimenti sono migliorati molto nell'ultimo anno. Nella fascia alta hanno tutti una forza di aspirazione notevole, spazzole anti groviglio e sistemi di lavaggio sempre più ... tech.everyeye.it