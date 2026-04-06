Da aprile, l’Eufy E25, robot per l’aspirazione e il lavaggio dei pavimenti, è stato messo in vendita su Amazon a 599,99 dollari. L’offerta è valida a partire dal 6 aprile e prevede uno sconto di 400 dollari rispetto al prezzo di listino. L’apparecchio combina funzioni di aspirazione e lavaggio in un unico sistema.

L'Eufy E25, sistema combinato per l'aspirazione e il lavaggio dei pavimenti, è disponibile su Amazon a 599,99 dollari a partire dal 6 aprile. Il prezzo originale di 999,99 dollari è stato ridotto di 400 dollari, segnando un ribasso del 40% e raggiungendo il valore più basso mai registrato per questo modello. Il dispositivo si presenta come una soluzione completa per la pulizia della casa, capace di generare una potenza di aspirazione pari a 20.000 Pa. Questa specifica tecnica lo rende particolar . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eufy E25 a prezzo record: addio peli e polvere con 400$ di sconto

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