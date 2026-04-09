Estetica oncologica dell’associazione Noi Donne…Soprattutto | il fashion week a Salerno
Venerdì 10 aprile alle 18.00 si terrà presso il Circolo Canottieri Irno a Salerno un evento dedicato all’estetica oncologica organizzato dall’associazione
Venerdì 10 aprile, ore 18.00Circolo Canottieri IrnoVia Porto, 41 SalernoSalute e prevenzione, sul solco di un lungo percorso associativo nell’ambito sanitario: nel cinquantesimo anniversario dalla fondazione della sezione salernitana, l’Associazione Mogli Medici Italiani - Donne per la salute. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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