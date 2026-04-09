Un pentito ha testimoniato questa mattina in Corte d’Assise a Cosenza, descrivendo come funzionava il traffico di eroina tra Reggio Calabria e Cosenza. Ha parlato dei collegamenti tra il clan Banana e le organizzazioni criminali di Reggio, spiegando i ruoli e i metodi usati per gestire le spedizioni di droga nel territorio. La deposizione ha fornito dettagli sulla rete di rapporti tra le diverse realtà criminali coinvolte.

Celestino Abbruzzese, noto negli ambienti della malavita con il soprannome di Micetto, ha fornito stamattina in Corte d’Assise a Cosenza un quadro dettagliato della gestione del traffico di eroina nel territorio bruzio, rivelando i legami tra il clan Banana e le grandi organizzazioni reggine. Durante l’udienza del processo Recovery, l’ex referente degli Zingari, detenuto dal 2015 e intenzionato a collaborare con la giustizia a partire dal 2028, ha ricostruito una catena di approvvigionamento che ha dominato la scena criminale locale tra il 2001 e il 2018. La geografia del narcotraffico tra Rosarno e la Sibaritide. Il racconto di Abbruzzese delinea una mappa precisa dei flussi di stupefacenti che hanno alimentato il mercato cosentino per quasi due decenni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eroina e clan: il pentito svela il sistema di traffico tra Reggio e Cosenza

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Smottamenti e colate di fango per il maltempo, strade statali chiuse tra Reggio Calabria e Cosenza: i dettagliSono in corso gli interventi da parte del personale Anas e delle ditte incaricate per la rimozione del materiale e la messa in sicurezza dei tratti...

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La dirigente eroina minacciata dal clan: «Ora ti devi fermare»Nessun passo indietro, ma spalle dritte. È bastato il coraggio di una donna ad imprimere una crepa nel muro di omertà e silenzi, compromessi e ipocrisie che da decenni protegge una sorta di dynasty ... ilmattino.it

Un etto di eroina e cocaina. La banda sotto processoLi tenevano d’occhio da tempo perché sospettavano che ultimamente controllassero il mercato locale della droga. Così all’alba avevano fatto scattare un blitz improvviso nelle loro abitazioni e, nel ... ilrestodelcarlino.it

Spacciavano eroina in centro a Trento. Dieci persone indagate. La cessione delle dosi avveniva in modo disinvolto davanti ai passanti. Operazione della polizia durata sei mesi. x.com

Spacciavano eroina in centro a Trento. Dieci persone indagate. La cessione delle dosi avveniva in modo disinvolto davanti ai passanti. Operazione della polizia durata sei mesi. - facebook.com facebook