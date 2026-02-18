Enrico Gamba ha scritto “Se sei qui non è per caso” dopo aver osservato come la vita degli iperconnessi favorisca l’isolamento e la perdita di autenticità. La crescente dipendenza dai social e dai dispositivi digitali spinge molte persone a sentirsi sole, nonostante siano costantemente collegate con gli altri. Un esempio concreto è quello di giovani e adulti che passano ore davanti allo schermo, ma faticano a trovare momenti di reale confronto faccia a faccia.

In un presente fondato sulla velocità, il rischio di perdere se stessi è dietro l’angolo. Ed è proprio per scongiurare questa eventualità che Enrico Gamba - psicologo e psicoterapeuta, formatore e divulgatore - ha scritto “ Se sei qui non è per caso. Viaggio dalla mente all’anima “, edito da Bompiani. Ogni pagina è un percorso interiore alla scoperta del tempo perduto, dei sogni soffocati da quella serrata produttività che ormai definiamo routine. Un testo che evidenzia il paradosso dell’era moderna: nell’epoca dell’ iperconnessione è la solitudine la fedele compagna di molte persone. Un libro che entra in punta di piedi nella mente dei lettori e che lentamente raggiunge i loro cuori per accendere uno spiraglio di luce e speranza nel loro spirito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La solitudine degli iperconnessi: "Ma se siamo qui non è per caso. È ora di imparare ad ascoltarci"

