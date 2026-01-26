Effetto boomerang per l’Italia da tassa su piccoli pacchi extra Ue FT

L’Italia ha introdotto una tassa sui piccoli pacchi e sulle merci di valore contenuto provenienti da paesi extra Ue, in particolare dalla Cina. Questa misura ha suscitato preoccupazioni riguardo a possibili effetti negativi sull’economia e sui consumi, tanto che il tema è stato analizzato dal Financial Times come un possibile “effetto boomerang” per il nostro Paese.

Roma, 26 gen. (askanews) – "L'effetto boomerang" per l'Italia della tassa sui piccoli pacchi e sulle merci di valore ridotto provenienti da paesi extra Ue, prevalentemente la Cina, finisce sul Financial Times. A lanciare di nuovo l'allarme è Valentina Menin, direttore generale industria per Assaeroporti: "l'intero settore della logistica italiano sta perdendo affari", dice. L'Italia ha anticipato una misura che l'intera Unione europea ha deciso ma la cui decorrenza non è ancora scattata a livello comunitario. L'Italia, come era previsto possibile nella stessa misura Ue, ha deciso di anticiparla con la manovra di Bilancio 2026, il risultato pratico però è che molte delle merci che ricadono in questa categoria, che prima giungevano presso gli scali aeroportuali italiani, vengono dirottate in altri paesi della Ue e poi, grazie alle regole di Schengen, vengono inviate in Italia tramite camion senza pagare la suddetta tassa.

