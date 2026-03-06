Bicchielli FI | Subito elezioni provinciali a Salerno

Il consigliere di Forza Italia ha chiesto che si tengano subito le elezioni provinciali a Salerno. Ha ricordato che le dimissioni del sindaco, che sono diventate effettive il 6 febbraio 2026, hanno determinato la fine del mandato anche per il presidente della Provincia. La richiesta è stata avanzata in un contesto in cui si discute delle prossime scadenze amministrative.

Tempo di lettura: 2 minuti " A Salerno non servono più alibi. Il 6 febbraio 2026 le dimissioni dalla carica di sindaco di Vincenzo Napoli sono divenute efficaci e, per effetto della legge, è venuto meno anche il suo mandato da Presidente della Provincia. Giovanni Guzzo risulta vicepresidente con decreto n. 5 del 12 gennaio 2026 e oggi esercita le funzioni soltanto in via temporanea. La norma è chiarissima. L'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge n. 56 del 2014 stabilisce che l'elezione del nuovo Presidente della Provincia debba essere "indetta e svolta" entro 90 giorni dalla decadenza o dalla cessazione anticipata degli organi provinciali.