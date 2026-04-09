Il portiere brasiliano è al centro dell'attenzione in vista della prossima stagione, con il tecnico che ha manifestato interesse concreto per il suo acquisto. La società sta valutando le modalità di trasferimento e le eventuali trattative in corso, mentre il giocatore si trova attualmente in una fase di valutazione tra l'interesse del club e le offerte provenienti da altre squadre. La situazione resta in evoluzione, con aggiornamenti attesi nelle prossime settimane.

di Mauro Munno legata al futuro del brasiliano. Oltre ai nomi altisonanti di Bernardo Silva, Lewandowski e Goretzka, il vero obiettivo di Luciano Spalletti per trasformare la Juventus ha un nome preciso: Éderson. Il centrocampista brasiliano dell’ Atalanta è considerato dal tecnico il perno ideale su cui costruire la nuova identità bianconera. Tuttavia, la trattativa è complessa e legata a molteplici variabili, non ultima la volontà del calciatore che ha già comunicato l’addio ai nerazzurri a fine stagione. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Con un contratto in scadenza nel 2027, l’Atalanta è pronta a monetizzare la crescita esponenziale del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ederson alla Juve, è lui il vero obiettivo di Spalletti: perché lo vuole così tanto e qual è la situazione

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