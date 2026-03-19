L'imprenditore e proprietario del Como Calcio, Michael Bambang Hartono, è scomparso all'età di 86 anni. Hartono, noto per il suo ruolo nel Gruppo Djarum e nella società inglese Sent Entertainment, è deceduto nelle ultime ore. La sua morte è stata annunciata senza dettagli aggiuntivi sulla provenienza o le circostanze.

L’imprenditore del Gruppo Djarum e proprietario della società inglese Sent Entertainment che controlla il Como Calcio, Michael Bambang Hartono, è morto all’età di 86 anni. Lo riportano diversi media indonesiani, tra cui Cnbc Indonesia e Jakarta Globe. “La famiglia PT Djarum piange la scomparsa del signor Michael Bambang Hartono, avvenuta giovedì 19 marzo 2026 alle 13:15 ora di Singapore”, ha dichiarato Budi Darmawan, Senior Manager Comunicazione Aziendale del Gruppo Djarum, a Cnbc Indonesia. Michael Bambang Hartono è uno degli uomini d’affari più influenti dell’Indonesia, con interessi nei settori bancario e del tabacco. La sua morte è stata confermata da Ossy Indra Wardhani, direttore degli affari aziendali di GDP Venture, il ramo di venture capital del Gruppo Djarum, la società di punta di Michael e di suo fratello Robert Budi Hartono. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Michael Hartono, è morto il patron del Como: aveva 86 anni

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