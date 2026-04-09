Droga e animali don Mario Viano indagato e scomparso si dimette | Periodo di ritiro e silenzio

Don Mario Viano, coinvolto in un’indagine che riguarda questioni di droga e animali, si è dimesso dal suo incarico e ha consegnato le dimissioni al vescovo di Ivrea. La sua scomparsa dalla scena pubblica è stata annunciata dallo stesso sacerdote, che ha parlato di un periodo di ritiro e silenzio. La vicenda è al centro di attenzione locale e giudiziaria.

Don Mario Viano, indagato per questioni che riguardano droga e animali, ha rassegnato le sue dimissioni nelle mani del vescovo di Ivrea Daniele Salera. Più di tre settimane dopo la scomparsa del parroco di Bosconero e San Benigno Canavese, mentre da giorni il caso che lo riguarda ha fatto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Bosconero e San Benigno Canavese, don Mario Viano indagato e scomparso si dimette: “Periodo di ritiro e silenzio”Don Mario Viano, indagato per questioni che riguardano droga e animali, ha rassegnato le sue dimissioni nelle mani del vescovo di Ivrea Daniele...

Don Mario Viano scomparso da 15 giorni: il mistero dei gatti di razza e della droga in canonicaDa oltre due settimane non si hanno più notizie di don Mario Viano, parroco 39enne del Canavese, al centro di una vicenda dai contorni ancora incerti...

Temi più discussi: Droga, gatti di razza e serpenti in canonica: indagato il prete di Bosconero; Gatti di razza, un serpente e droga nella canonica di Bosconero: don Mario sparisce nel nulla prima di Pasqua dopo il blitz dei carabinieri, indaga la Procura; Droga e 26 gatti in canonica, indagato don Mario Viano: il parrocco di Bosconero è sparito nel nulla da due settimane; Droga e pedigree, il giallo del parroco di Bosconero.

Droga e animali, don Mario Viano indagato e scomparso si dimette: Periodo di ritiro e silenzioNella canonica dove viveva il parroco, 39 anni, i carabinieri hanno trovato molti animali all’apparenza non tenuti nel modo corretto. Sono soprattutto gatti di razza, di cui era molto appassionato, e ... torinotoday.it

Don Mario è indispensabile per la nostra comunità, deve tornare: continua la levata di scudi (anche televisiva) per il parroco di Bosconero'La vita in diretta' ha rintracciato alcuni parenti ma nessuno sa dove si trovi dopo l'allontanamento. Matano: Non ho visto neanche una persona colpevolista ... torinotoday.it

BOSCONERO-SAN BENIGNO - Parrocchiani alla «Vita in Diretta» su Rai Uno per dare sostegno a Don Mario Viano - FOTO x.com

La vita in diretta. . Si continua a cercare don Mario Viano, il parroco di Bosconero scomparso da due settimane. La procura gli contesta la cattiva detenzione di animali, trovati in canonica, e potrebbe indagarlo anche per detenzione e spaccio di sostanze stupe - facebook.com facebook