Oggi, lunedì 23 marzo, il torneo Masters 1000 di Miami entra nel vivo con Jannik Sinner che torna in campo per il terzo turno contro Corentin Moutet. Dopo aver archiviato la pratica Dzumhur vincendo 2 set a 0, l'azzurro affronta il mancino francese in un match che promette emozioni. Per Sinner l'obiettivo è duplice: blindare l'accesso agli ottavi di finale e continuare la rincorsa al "Sunshine Double" dopo il recente trionfo a Indian Wells, confermando quel ritmo di marcia impressionante con cui sta affrontando i tornei. Sara Errani e Jasmine Paolini, invece, andranno a caccia del pass per i quarti sfidando la slovacca... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dove vedere Sinner-Moutet e tutto lo sport in tv di lunedì 23 marzo

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# ***Analisi di una partita : Sinner trova Moutet tra ritmo e imprevisto a Miami *** *A Miami il percorso comincia davvero adesso. Dopo un esordio gestito con ordine, Jannik Sinner sale di livello e trova un avversario diverso da quelli lineari: Corentin Moutet, ma facebook

Domani Sinner sfiderà Corentin Moutet nel primo match della sessione serale, non prima della mezzanotte italiana. L’unico precedente tra i due è stato vinto da Sinner al Roland Garros nel 2024. x.com