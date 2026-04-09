Don Viano sparito dopo perquisizione e i 200 grammi di marijuana in canonica | si è dimesso è in ritiro spirituale

Dopo la scoperta di circa 200 grammi di marijuana e 26 gatti nella canonica, il parroco di Bosconero e San Benigno è scomparso. La diocesi ha confermato che il sacerdote si è dimesso e si trova in un ritiro spirituale. La vicenda ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno effettuato una perquisizione nella canonica. La scomparsa del parroco ha generato attenzione nell’ambiente locale.

La Diocesi di Ivrea chiarisce le sorti del parroco di Bosconero e San Benigno dopo il rinvenimento in canonica di 200 grammi di marijuana oltre a ben 26 gatti. Il sacerdote si è dimesso dal suo incarico e ora è in ritiro spirituale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Marijuana e gatti pregiati in chiesa: il giallo di don Viano, sparito da due settimane nel CanaveseDon Mario Viano, il 39enne parroco di San Giovanni Battista e abate di Fruttuaria, è indagato dalla Procura di Ivrea.

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Don Mario Viano, parroco di Bosconero indagato, si dimette. La Diocesi: «Ora per lui ritiro e silenzio». In chiesa 200 grammi di marijuana (e 26 gatti) x.com

Si continua a cercare don Mario Viano, il parroco di Bosconero scomparso da due settimane. La procura gli contesta la cattiva detenzione di animali, trovati in canonica, e potrebbe indagarlo anche per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Ciononost - facebook.com facebook