Milano Lupi | Noi ci siamo serve un progetto vero e credibile

Lupi ha spiegato che la sua assenza da future candidature deriva dalla mancanza di un progetto concreto e credibile, non da una scelta personale. La sua dichiarazione arriva dopo aver incontrato alcuni cittadini che chiedevano se si sarebbe presentato alle prossime elezioni comunali. In quell’occasione, ha ribadito che è fondamentale lavorare su proposte reali per cambiare la città. La discussione si è concentrata sulle priorità da affrontare nel prossimo futuro.

“Se la domanda è: ‘Lei si candiderà a sindaco?’, oggi è una domanda retorica perché sarebbe senza senso”. Così il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi, a margine della presentazione a Milano del libro di Pier Ferdinando Casini, ‘Al centro dell’Aula dalla Prima Repubblica a oggi’, all’ Università Cattolica. “Il vero tema è se abbiamo la capacità di presentare un progetto vero di cambiamento e di governo di questa città, credibile. Perché se fino adesso per 15 anni abbiamo perso, vuol dire che il nostro progetto non era credibile, altrimenti i cittadini milanesi non capiscono niente. Io credo che i cittadini milanesi – sono milanese anch’io – siano persone tutte serie e di livello e, quindi, vuol dire che il centrodestra in questi ultimi 15 anni, non è stato, tranne la prima volta con Parisi, quando alla fine si andò al ballottaggio ed era un testa a testa, non è stato in grado di ripresentare una proposta credibile di governo”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Conte: «Oggi ci è mancato coraggio e carattere. Il gol ce lo siamo chiamati noi. Serve un po’ di malizia, anche perdere tempo»L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, analizza la sconfitta contro l’Udinese, sottolineando mancanze di coraggio e carattere.

Elezioni, gli incontri di Salvini con "diversi possibili candidati". Ma Lupi: "Non siamo a X Factor, serve un politico"Salvini ha incontrato vari possibili candidati per il sindaco di Milano nel 2027, a causa della crescente attesa di una decisione ufficiale.

