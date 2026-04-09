Distrutto dal dolore Finbar Sullivan ucciso in una rissa | choc nel mondo della musica

Durante una giornata di relax in un parco affollato, una lite tra due persone è degenerata in violenza. In pochi minuti, le urla e il caos hanno portato a un episodio di accoltellamento che ha causato la morte di un giovane. La vittima, nota nel mondo della musica, è stata colpita durante l'aggressione, e l’episodio ha suscitato grande scalpore tra gli spettatori presenti. Le forze dell'ordine stanno indagando sulla vicenda.

Una serata di vacanza, il parco pieno per il bel tempo, poi in pochi minuti l’escalation: una rissa, le urla, il caos e un giovane accoltellato a morte. È accaduto a Primrose Hill, nel nord di Londra, in Inghilterra, davanti a decine di persone. La vittima è Finbar Sullivan, 21 anni, figlio di Christopher Sullivan, fondatore della band anni ’80 Blue Rondo à la Turk e nome noto della nightlife londinese. Il racconto del padre, affidato alle sue parole, restituisce tutta la portata umana di una morte improvvisa e violenta. La rissa a Primrose Hill e la morte di Finbar Sullivan. Finbar Sullivan è morto durante una violenta rissa scoppiata nel parco di Primrose Hill. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Distrutto dal dolore”. Finbar Sullivan ucciso in una rissa: choc nel mondo della musica “Distrutto dal dolore”. Musica sotto choc, il figlio del cantante morto dopo una rissa al parcoLa serata doveva essere come tante altre, tra il clima mite delle vacanze e la voglia di stare all’aria aperta. Leggi anche: La Spezia, in migliaia per l’addio a Aba, ucciso a scuola dal coetaneo. Palloncini, lacrime e una città spezzata da dolore e choc