Verdi ecco Debora Villa in ‘Viva le donne’

Domani sera il teatro Verdi di Forlimpopoli si riempirà di nuovo pubblico. Debora Villa torna con il suo spettacolo ‘Viva le donne’, che ha già fatto il tutto esaurito. La commedia sarà in scena alle 21 e promette di divertirsi con le sue battute e il suo modo diretto di parlare di donne e vita quotidiana.

Il teatro Verdi di Forlimpopoli si prepara ad accogliere sul palco, domani sera alle ore 21, uno degli appuntamenti più attesi della stagione: ' Viva le donne ', lo spettacolo di Debora Villa che ha già fatto registrare il tutto esaurito. Per far fronte all'elevata richiesta di pubblico, saranno rese disponibili alcune sedie aggiuntive. In 'Viva le donne' Debora Villa porta sul palco una satira pungente e intelligente sulla condizione femminile, conducendo gli spettatori in un viaggio ironico e dissacrante attraverso secoli di stereotipi, pregiudizi e misoginia. Lo spettacolo si sviluppa come una corsa irriverente nella storia del pensiero e dell'immaginario collettivo, da Adamo ed Eva alle pubblicità contemporanee, passando per miti, fiabe e filosofi, con l'obiettivo di smontare luoghi comuni ancora profondamente radicati nella società.

