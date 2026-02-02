Buon compleanno Salvatore Esposito! 40 anni oggi

Oggi Salvatore Esposito compie 40 anni. L’attore napoletano, noto soprattutto per il suo ruolo in Gomorra, festeggia questa tappa importante. Dopo aver iniziato la sua carriera sui palcoscenici e in televisione, è diventato uno dei volti più noti del cinema internazionale. La sua vita privata resta riservata, ma la sua popolarità continua a crescere, portandolo a calcare i maggiori palcoscenici del cinema e della tv.

Dagli esordi a Gomorra al cinema internazionale, la carriera e la vita privata dell'attore napoletano che oggi soffia 40 candeline!. Dagli esordi a Gomorra al cinema internazionale, la carriera e la vita privata dell'attore napoletano che oggi soffia 40 candeline! Per il grande pubblico resterà sempre Genny Savastano, ma Salvatore Esposito è molto di più di un'icona seriale. L'attore napoletano festeggia oggi il suo 40esimo compleanno e lo fa con una carriera che, anno dopo anno, ha superato i confini della tv italiana per imporsi anche sul panorama internazionale. Salvatore Esposito si avvicina molto presto al mondo della recitazione, formandosi in una scuola di cinema a Napoli.

