Dai Subsonica a Gabbani Poi Emma e Brock | per una super estate

Quest’estate a piazza Cavour si terranno quattro concerti tra luglio e agosto, con artisti che spaziano dai Subsonica a Gabbani, passando per Emma e Brock. La programmazione musicale è stata annunciata e promette di animare la piazza con eventi dal vivo. I dettagli sugli orari e le modalità di accesso saranno comunicati nelle prossime settimane. L’iniziativa mira a offrire un calendario musicale all’aperto durante i mesi più caldi dell’anno.

Sarà piazza Cavour il luogo principe dei concerti pop dell’estate dorica. Quattro gli appuntamenti già resi noti, tra luglio e agosto. Si inizia sabato 25 con i Subsonica, che arriveranno con il loro ‘Terre rare 96-26 Tour’. Mercoledì 29 sarà la volta di Francesco Gabbani. Sabato 1 agosto protagonista sarà Emma Marrone, con il suo ‘Emma Live 2026’, mentre il giorno dopo, domenica 2, Eddie Brock porterà nel capoluogo il ‘Summer Live Tour. Quattro proposte diverse, nel cuore dell’estate, capaci di attirare un pubblico variegato quanto a gusti ed età. Con il loro tour i Subsonica festeggiano i trent’anni di carriera, e presentano il nuovo album ‘Terre Rare’ nei principali festival italiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dai Subsonica a Gabbani. Poi Emma e Brock: per una super estate I concerti più attesi a marzo 2026: Angelina, Giorgia, Eddie Brock, Gabbani e tutti gli altriOrmai il Festival di Sanremo è alle spalle, ma le canzoni della kermesse risuonano ancora nelle orecchie. Francesco Gabbani in concerto all’Estate Spezzina: ecco quandoLa Spezia, 10 febbraio 2026 – Francesco Gabbani si esibirà in piazza Europa nell’ambito dell’Estate Spezzina. Argomenti più discussi: Dai Subsonica a Gabbani. Poi Emma e Brock: per una super estate; Weekend in musica, dai Subsonica a Gilberto Gil; Subsonica, la possibile scaletta dei quattro concerti a Torino; Scaletta Subsonica Torino 2026: i brani attesi ai concerti alle OGR. I Subsonica tornano con “Terre Rare” e non è solo un album: è un manifesto. Dentro ci sono ecologia, tecnologia, geopolitica e umanità. Un viaggio che parte dai minerali indispensabili per il nostro presente e arriva a qualcosa di ancora più raro: empatia, con - facebook.com facebook