Referendum Guardiano | Contrario a riforma ma su quesito scelta tecnica

Il giudice Guardiano si presenta come uno dei tanti coinvolti nel dibattito sul referendum. Pur dichiarandosi contrario alla riforma, precisa di aver scelto il sì o il no basandosi su questioni tecniche, senza nascondersi dietro le proprie convinzioni. La sua posizione riflette le divisioni tra professionisti e rappresenta una delle tante voci che si alternano in questa campagna referendaria.

"Non mi nascondo. Sono uno delle migliaia di magistrati, avvocati, docenti, e anche membri del Csm, impegnati per il sì o per il no alla riforma". Alfredo Guardiano, consigliere di Cassazione, uno dei 19 membri dell'Ufficio per il referendum, intervistato dal 'Corriere della sera’, conferma la propria contrarietà alla riforma e risponde a chi, come i forzisti Maurizio Gasparri ed Enrico Costa, lo accusa di essere un giudice non imparziale. "Si tratta di accuse inaccettabili, oltre che di rappresentazioni della realtà davvero grossolane. Per entrambi i parlamentari, in ogni caso, mi riservo di agire in sede civile”, replica precisando che l’Ufficio centrale per il referendum è un “collegio presieduto da un magistrato autorevolissimo come Raffaele Frasca e composto da 19 membri”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il professor Alessandro Barbero, storico e accademico stimato, ha annunciato che voterà No al prossimo referendum.

Dopo l’ok della Corte di Cassazione, il governo ha deciso di aggiungere un nuovo quesito al referendum sulla giustizia.

Referendum, Silvia Albano: “Riforma non migliorerà la giustizia, non renderà i processi più veloci”

