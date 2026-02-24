Nuovo cumulo di pene per Corvino | fine pena fissato al 2040

Antonio Corvino, noto come 'Culacchiotto', deve ancora scontare 14 anni di carcere, con la fine della pena prevista nel 2040. La decisione deriva dal completamento di un nuovo cumulo di condanne che si aggiungono alle precedenti. Corvino, 49 anni di Caserta, si trova ora a dover passare altri anni dietro le sbarre prima di poter sperare nella libertà. La sua situazione si è aggravata con questa nuova sentenza.

Fine pena 2040. Dovrà scontare altri 14 anni di reclusione Antonio Corvino, casertano di 49 anni noto come 'Culacchiotto'. Poiché Corvino risulta detenuto dal 2019 il termine della pena è stato fissato al 28 febbraio 2040, salvo benefici che potrebbero essere concessi anticipando la scarcerazione di 5 anni. Nonostante il provvedimento Corvino, difeso dall’avvocato Nello Sgambato, proseguirà la detenzione domiciliare in attesa della nuova decisione del tribunale di Sorveglianza di Napoli a cui sono stati trasmessi gli atti per competenza. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: Condannato per furti anche in abitazione, con un cumulo di pene superiore ai due anni finisce in carcere

Si aggira per Brescia con false identità per il cumulo di pene da scontare, fermato 49enneUn uomo di 49 anni, cittadino filippino, è stato fermato a Brescia perché si spostava usando false identità.

Argomenti correlati

Borseggi: cosa dice la legge su arresto, processo e cumulo di pene; Cumulo di pene: limiti e corretta applicazione; Si aggira per Brescia con false identità per il cumulo di pene da scontare, fermato 49enne; Blitz alla Stazione di Brescia, arrestato latitante condannato a due anni.

Cumulo pene di oltre tre anni da scontare, 40enne trasferito in carcereGli agenti della squadra Volante della questura hanno arrestato un 40enne di origini serbe, con documenti regolari per restare in Italia e numerosi precedenti penali dando esecuzione a un ordine di ... brescia.corriere.it

Buon inizio settimana con un qualche cumulo di foschia superata solo dal Re pietra #lemeraviglieditorino #vivatorino #turin #torinoèlamiacittà scatto @frenk_drone - facebook.com facebook