Crystal Palace-Fiorentina la partita in diretta | 2-0 i londinesi raddoppiano

Alle 21 di questa sera a Londra si svolge l’andata dei quarti di finale di Conference League tra il Crystal Palace e la Fiorentina. La partita è in corso e al momento il punteggio è di 2-0 a favore dei londinesi, che hanno segnato due gol nel primo tempo. La sfida si sta svolgendo allo stadio di Londra, con le due squadre in campo per la prima frazione di gioco.

Conference League, a Londra (ore 21) la squadra viola affronta i padroni di casa nell’andata dei quarti di finale. Il ritorno, a Firenze, tra una settimana Londra, 9 aprile 2026 – Si gioca a Londra alle 21 (ora italiana) l’andata dei quarti di finale di Conference League tra il Crystal Palace e la Fiorentina. Per i viola (privi di Kean) sarà una serata molto difficile, ma la squadra di Vanoli vuole realizzare l’impresa. CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): 1 Henderson; 23 Canvot, 26 Richards, 5 Lacroix; 2 Munoz, 20 Wharton, 18 Kamada, 3 Mitchell; 7 Sarr, 29 Guessand; 14 Mateta. A disposizione: 44 Benitez, 53 Izquierdo, 34 Riad, 59 Cardines, 24 Sosa, 19 Huges, 17 Klyne, 8 Lerma, 55 Devenny, 11 Johnson, 10 Pino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Crystal Palace-Fiorentina, la partita in diretta: 2-0, i londinesi raddoppiano Crystal Palace-Fiorentina, la partita in diretta: 1-0, londinesi avanti su rigoreConference League, a Londra (ore 21) la squadra viola affronta i padroni di casa nell’andata dei quarti di finale. Fiorentina-Crystal Palace LIVE, risultato in diretta della partita di Conference: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21La diretta live di Fiorentina-Crystal Palace di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita. Temi più discussi: Crystal Palace-Fiorentina, oggi quarti Conference League: orario, probabili formazioni e dove vederla; Fiorentina: Kean e Parisi non convocati per la sfida in casa del Crystal Palace; I convocati per Crystal Palace - Fiorentina -; Crystal Palace-Fiorentina: probabili, Kean e Parisi out, Piccoli guide l'attacco. Crystal Palace-Fiorentina, la partita in diretta: 0-0, Gosens pericolosoA Londra (ore 21) la squadra viola affronta i padroni di casa nell’andata dei quarti di finale di Conference League. Il ritorno, a Firenze, tra una settimana ... lanazione.it Crystal Palace-Fiorentina 0-0, segui la diretta: inglesi pericolosi a inizio gara20' - Rigore per il Palace! Guessand va via sulla sinistra, entra in area e calcia male, ma Dodo entra su di lui in scivolata. Per l'arbitro è penalty. 17' - Pericolosissimo ... firenzeviola.it #CrystalPalaceFiorentina, segui la diretta testuale x.com CONFERENCE LEAGUE I In campo Crystal Palace - Fiorentina DIRETTA e FOTO per l'andata dei quarti di finale #ANSA - facebook.com facebook