dopo 335 giorni torniamo dove il cuore non ha mai smesso di battere

Dopo 335 giorni, la Fermana torna a giocare in casa, e l’emozione si fa sentire. La squadra si prepara alla sfida contro la Jesina, con l’obiettivo di rispondere alle vittorie di Trodica e Montecchio. La pressione aumenta, e tutti sanno che questa partita può fare la differenza nella corsa verso la salvezza. La squadra non vede l’ora di scendere in campo, con il cuore che batte forte dopo così tanto tempo.

Sale l’attesa per la sfida con la Jesina in casa Fermana per vari motivi. Dal punto di vista tecnico c’è la necessità di rispondere a Trodica e Montecchio che hanno accorciato il distacco dalla formazione canarina, ora limitato a due soli punti. Dimenticare anche la sfortuna di Osimo dove i legni e l’imprecisione hanno negato il colpo da tre punti. Da questo punto di vista è uno snodo importante per ribadire anche come il sontuoso cammino interno della squadra di Gentilini finora (7 vittorie, 1 pari e 2 sconfitte) sia da consolidare in questa parte finale di stagione per puntare all’obiettivo massimo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

