Cosa fare questo weekend a Firenze

Scopri gli eventi e le attività proposte a Firenze e provincia nel fine settimana del 23-25 gennaio 2026. Questa guida presenta le principali occasioni di visita e svago, offrendo un’ampia scelta per residenti e visitatori. Sia che tu voglia esplorare i musei, partecipare a eventi culturali o semplicemente goderti la città, qui trovi tutte le informazioni utili per pianificare il tuo weekend.

Di seguito gli appuntamenti da non perdere a Firenze e provincia nel weekend del 23-24 e 25 gennaio 2026.Mercatino dei fumetti, del disco e del vintageFirenze si prepara a un weekend all'insegna del fascino retrò con un evento imperdibile per gli amanti del collezionismo e dello stile senza tempo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Cosa fare questo weekend a Firenze Leggi anche: Cosa fare questo weekend a Firenze Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. COSA si MANGIA al MERCATO CENTRALE di FIRENZE | PRATTQUELLO Argomenti discussi: Cosa fare a Firenze questo weekend; Cosa fare questo weekend a Milano e dintorni; Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend: i 10 eventi (anche gratis) scelti per voi; Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 17 e domenica 18 gennaio. Gimenez: "Non ho ancora dimostrato chi sono e cosa so fare, ma il Milan ha fiducia in me. Modric grande leader" x.com Musica, teatro e degustazioni: ecco cosa fare nel weekend a Palermo. ' https://www.balarm.it/m6Ir - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.