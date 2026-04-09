Conte Meloni stia serena non deciderà lei il leader del campo progressista

Un rappresentante politico ha dichiarato che la leader del suo schieramento non avrà il ruolo di scegliere il futuro leader del campo progressista. Ha aggiunto che la decisione su chi guiderà questa coalizione non spetterà a lei, né sarà determinata da lei in nessuna fase. La comunicazione mira a chiarire che le scelte riguardanti la guida del fronte politico saranno prese da altri soggetti.

"Non è Meloni che deciderà chi, quando e come sarà il leader del campo progressista. Si può rasserenare Meloni, non sarà lei a decidere chi in questo campo dovrà interpretare il programma". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte, dialogando con i cronisti alla Camera, risponde a chi chiede se i riferimenti della premier Giorgia Meloni in Aula alla segretaria del Pd Elly Schlein possano essere letti come un tentativo di individuare un avversario per le prossime politiche e quindi un leader del campo largo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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