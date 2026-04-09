Codice braille | leggere il mondo con la punta delle dita e guardare con altri occhi

La Provincia di Lecco ha avviato un corso di codice Braille nell’ambito del Piano provinciale per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, organizzato dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti. L’iniziativa mira a fornire strumenti pratici per leggere e scrivere in Braille, coinvolgendo persone con disabilità visive. La proposta si rivolge a chi desidera acquisire competenze specifiche per facilitare l’inclusione e migliorare le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro.

La Provincia di Lecco, nell’ambito del Piano provinciale per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, promuove un corso di codice Braille organizzato dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti Uici.A chi è rivolta l'iniziativaIl corso è rivolto ai cittadini, con particolare. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Messaggio in codice: al Museo Omero una visita guidata con laboratorio per scoprire il BrailleANCONA – Sabato 21 febbraio alle ore 16:00 il Museo Tattile Statale Omero invita famiglie e adulti all’attività “Messaggio in codice”, una visita... Temi più discussi: LA PROVINCIA PROMUOVE UN CORSO DI CODICE BRAILLE; I Limiti Non Esistono: il libro-scultura di Fulvio Morella per Milano Cortina 2026; Perugia, al via progetto per la realizzazione delle mappe tattili: cosa sono e come si leggono. Codice braille: leggere il mondo con la punta delle dita e guardare con altri occhiLa Provincia di Lecco, nell’ambito del Piano provinciale per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, promuove un corso di codice Braille organizzato dall’Unione italiana ciechi e ipoved ... leccotoday.it Corso gratuito di Braille promosso dalla provincia per favorire l’inclusioneOtto incontri da 3 ore a partire dall’11 maggio, organizzati dall’Unione italiana di ciechi e ipovedenti Previsto un approccio pratico con tavolette, punteruoli e realizzazione di materiali tattili LE ... msn.com Tiflosystem. Connessioni creative Lunedì 13 aprile dalle 17.00 alle 17.30 Parleremo della rivoluzione nell’apprendimento del codice Braille: da un lato la possibilità di scriverlo con una semplice penna, dall’altro un metodo innovativo sviluppato nell’insegnam - facebook.com facebook