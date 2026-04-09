Claudia Conte recitò in Loro il film di Sorrentino su Berlusconi poi acquistato da Mediaset e sparito

Claudia Conte ha partecipato come comparsa al film di Sorrentino dedicato a Berlusconi, intitolato «Loro». La sua presenza sul set è stata confermata, anche se il suo nome non appare nei titoli di coda. Per una giornata di lavoro, ha ricevuto un compenso di 105 euro, secondo quanto riportato dalla Repubblica. Il film è stato successivamente acquistato da Mediaset e poi scomparso dai circuiti di distribuzione.

Il nome di Claudia Conte non compare nei titoli di coda, ma la sua presenza sul set è confermata. Per una giornata di lavoro come comparsa avrebbe ricevuto – scrive la Repubblica – un compenso di 105 euro. Nel passato della giornalista e conduttrice, recentemente al centro dell’attenzione per la presunta relazione con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, emerge infatti una breve esperienza nel cinema, nel film Loro diretto da Paolo Sorrentino e ispirato alla figura di Silvio Berlusconi. Quel passato da “attrice”. La sua partecipazione è anche menzionata in uno dei molti curriculum della 34enne che circolano online, dove Conte si presenta come scrittrice, giornalista, conduttrice. 🔗 Leggi su Open.online “Loro”, il film su Berlusconi di Paolo Sorrentino riappare su YouTube nella versione integraleDopo essere stato acquistato da Mediaset e di fatto sparito, il film con Toni Servillo ritorna disponibile (per ora) online Loro 1 e 2 torna... Loro di Paolo Sorrentino ricompare su YouTube: il film su Berlusconi torna visibile onlineIl lungometraggio del regista napoletano con protagonista Toni Servillo, introvabile sulle piattaforme streaming, è ricomparso online improvvisamente. Temi più discussi: Claudia Conte recitò in Loro, il film di Sorrentino su Berlusconi poi acquistato da Mediaset e sparito; Claudia Conte, la rapida ascesa tra salotti tv e stanze del potere; Claudia Conte e le altre, una fenomenologia che si ripete; Claudia Conte, ecco chi è la donna finita al centro del gossip con Matteo Piantedosi. Claudia Conte, spunta il provino a Temptation Island con l'exDa circa due settimane il nome di Claudia Conte affolla social, quotidiani e anche i corridoi di Palazzo Chigi. E in particolare da quando in un'intervista a Money la giornalista di Cassino, Frosinone ... today.it Caso Piantedosi-Claudia Conte, la giornalista: Parleremo, avrete tutte le risposteLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso Piantedosi-Claudia Conte, la giornalista: 'Parleremo, avrete tutte le risposte' ... tg24.sky.it Spunta un provino per Temptation Island nel passato di Claudia Conte. Il retroscena sulla giornalista legata al ministro Piantedosi: https://fanpa.ge/HPATY - facebook.com facebook . @paolomieli: "Piantedosi resiste in silenzio, Claudia Conte aveva dichiarato il suo amore per lui. In difesa di Conte arriva Francesca Pascale che dice: mi dispiace che a pagare sia Claudia. E' vero, ma è stata lei a rivelare la relazione con il ministro Piantedo x.com