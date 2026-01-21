Lupi Noi Moderati | Ma inasprire le pene non è l’unica soluzione

Maurizio Lupi di Noi Moderati sottolinea l'importanza di un approccio equilibrato al tema della sicurezza. In un contesto di emergenza, evidenzia che inasprire le pene non è l’unica soluzione e invita tutte le forze politiche a considerare il diritto alla sicurezza come un elemento di unità, piuttosto che una questione di parte. La gestione della sicurezza richiede un impegno condiviso e misure efficaci, senza rinunciare a riflessioni più approfondite.

Il governo lavora a un nuovo pacchetto sicurezza, c’è un’emergenza, Maurizio Lupi leader di Noi Moderati? "L’errore che non può fare chi fa politica e rappresenta una comunità è sottovalutare la situazione: il diritto alla sicurezza è una priorità che non riguarda solo il centrodestra, ma tutti i cittadini e dovrebbe essere una priorità per tutte le forze politiche, è un elemento di unità della politica". L’esecutivo ha sottovalutato il problema? "No, non c’è stata una sottovalutazione, lo dimostrano i provvedimenti adottati finora, c’è stata piuttosto un’evoluzione, una modifica delle necessità: nelle grandi città, ad esempio, sta esplodendo, come ha detto oggi Save The Children, la violenza giovanile, il fenomeno dei cosiddetti ‘maranza’ che si accompagna a un tema di disagio giovanile che è esploso dopo il Covid. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

