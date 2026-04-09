Chi è Rossano Laurini il futuro marito di Vanessa Incontrada | La separazione è stata necessaria per capire che alcune cose tra di noi non andavano

Rossano Laurini è un imprenditore toscano che ha una relazione con Vanessa Incontrada dal 2007. La coppia ha un figlio, Isal, nato nel 2008. Recentemente, Laurini ha dichiarato che la separazione con la conduttrice è stata necessaria per capire che alcune cose tra di loro non funzionavano. Laurini e Incontrada sono insieme da diversi anni e hanno vissuto momenti pubblici di notorietà.

Il futuro marito di Vanessa Incontrada è Rossano Laurini, imprenditore toscano al fianco della conduttrice dal 2007 e che l’ha resa madre di Isal, nato l’anno successivo. Stasera l’attrice sarà tra gli ospiti della seconda puntata di Stanno Tutti Invitati, show di Pio e Amedeo, in onda a partire dalle 21:40 su Canale 5. Alla metà degli anni Duemila, Vanessa era legata ad Andrea Palmieri, fratello della sua amica Chiara, a sua volta sposata con Rossano Laurini un imprenditore toscano. La Incontrada conosce il marito della sua amica e scatta un colpo di fulmine quando entrambi erano impegnati con i rispettivi compagni. Laurini lascia la moglie e a distanza di pochi mesi dall’inizio della loro storia d’amore, la conduttrice scopre di essere in dolce attesa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Rossano Laurini, il futuro marito di Vanessa Incontrada: “La separazione è stata necessaria per capire che alcune cose tra di noi non andavano” Vanessa Incontrada svela dettagli sulle nozze con Rossano LauriniLo scorso ottobre, Vanessa Incontrada ha sorpreso i fan annunciando le nozze con Rossano Laurini, compagno storico e padre di suo figlio Isal. “Mi sposo a settembre”: Vanessa Incontrada annuncia le nozze con Rossano LauriniAscolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2 Perché si chiamano giorni... Temi più discussi: Vanessa Incontrada, lo scatto con il figlio: Bello divertirsi con te; Vanessa Incontrada, dove vive l’amatissima attrice: la villa da sogno immersa nella natura; Valeria Mazza, l'intervista in 100 secondi; Federica Pellegrini e Matteo Giunta, dall'incontro alla nascita della seconda figlia. Rossano Laurini, ‘quasi’ marito di Vanessa Incontrada: figlio Isal/ Da crisi a nozze: Gigi fondamentaleRossano Laurini, chi è compagno e quasi marito di Vanessa Incontrada: il figlio Isal, dalla separazione alla nozze e il retroscena su Gigi D'Alessio Rossano Laurini, chi è il quasi marito di Vanessa ... ilsussidiario.net Rossano Laurini, compagno di Vanessa Incontrada/ Ci siamo ‘rinnamorati’ in maniera forteRossano Laurini, compagno di Vanessa Incontrada: chi è? Dopo due anni lontani, i due hanno deciso di tornare insieme e di sposarsi È ricominciata, dopo un periodo di allontanamento, la storia d’amore ... ilsussidiario.net