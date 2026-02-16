Vanessa Incontrada ha annunciato di essersi sposata con Rossano Laurini lo scorso ottobre, dopo aver deciso di coronare il loro amore con un matrimonio. La coppia ha scelto di tenere segreta la cerimonia fino alla comunicazione pubblica, sorprendendo i fan che seguono da anni la loro storia. La modella e attrice ha spiegato di aver deciso di sposarsi in modo semplice, senza grandi cerimonie, in una chiesa vicino alla loro casa.

Lo scorso ottobre, Vanessa Incontrada ha sorpreso i fan annunciando le nozze con Rossano Laurini, compagno storico e padre di suo figlio Isal. In un’intervista a Vanity Fair, la conduttrice aveva raccontato per la prima volta della decisione di sposarsi, parlando anche della pausa che la loro relazione aveva vissuto: “Era arrivato il momento di capire tante cose che non funzionavano, poi mi sono resa conto che mi mancava quella condivisione con lui”, aveva dichiarato Incontrada. Dettagli sulle nozze: settembre sarà il grande giorno. Ospite di Che Tempo Che Fa il 15 febbraio, Vanessa ha svelato qualche dettaglio sulle nozze senza però rivelare la data esatta: “Sarà a settembre, ma non dirò di più”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Vanessa Incontrada svela dettagli sulle nozze con Rossano Laurini

Vanessa Incontrada ha annunciato che si sposerà con Rossano Laurini, confermando che il matrimonio si terrà tra poche settimane.

Vanessa Incontrada ha deciso di sposarsi dopo aver ricevuto molte richieste dai fan, e ha scelto di condividere alcune anticipazioni sulla cerimonia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.