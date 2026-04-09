Lele Adani, noto ex calciatore e attuale commentatore sportivo, è principalmente conosciuto per la sua attività in campo e per il ruolo di voce delle partite della nazionale italiana. Negli ultimi tempi sono circolate voci sulla sua vita privata, con alcune indiscrezioni che lo vorrebbero fidanzato con una giornalista. Tuttavia, Adani mantiene una posizione riservata riguardo alla propria sfera personale, senza confermare né smentire queste notizie.

Protagonista prima in campo e da alcuni anni voce delle partite della nazionale azzurra, Lele Adani appare riservatissimo sulla sfera privata. Stasera l’ex calciatore sarà tra gli ospiti di Stanno Tutti Invitati, in onda a partire dalle 21:40 su Canale 5. Nato a Correggio nel 1974, inizia a tirare i primi calci al pallone nella squadra locale la Sammartinese, entrando successivamente nelle giovanili del Modena, squadra con la quale raggiunge la Serie B. Dopo un breve passaggio alla Lazio, arriva al Brescia, dove debutta in Serie A. Nella compagine lombarda rimane fino al 1999, diventando uno dei giocatori fondamentali, per poi approdare alla Fiorentina, con la quale disputa 75 match. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Lele Adani, i rumours sulla vita privata: “Fidanzato con una giornalista”

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Gigi Cagni risponde duramente a Lele Adani, dopo che il suo ex calciatore all’Empoli che lo aveva additato in maniera sprezzante come esempio dei ‘fossili’ che continuano a fare male al calcio italiano: https://fanpa.ge/mRGzo - facebook.com facebook