Amici 25 chi è Angie | età fidanzato origini e tutto sulla sua vita privata

Angie, cantante sarda, ha partecipato alla 25ª edizione di Amici. È nota per le sue origini, la sua età, il rapporto con i genitori e il fidanzato. La sua carriera si è sviluppata attraverso diversi talent show. La sua vita privata include dettagli sulla famiglia e sulla relazione sentimentale.

Angie ad Amici 25: tutto sulla cantante sarda, dalla carriera nei talent show alle origini, età, genitori e fidanzato. Angie ad Amici 25 è la giovane cantante sarda che sta conquistando il pubblico del talent. Ma chi è davvero? Ecco di dove è, l’età, i genitori, le origini e anche il fidanzato, oltre ai primi passi della sua carriera musicale che l’hanno portata dai primi talent show fino al Serale di Maria De Filippi. Angie, nome d’arte di Angelica Paola Ibba, nasce nel 2001 a Cagliari, in Sardegna, e oggi vive a Milano, dove coltiva il suo sogno musicale. La passione per il canto emerge già da bambina: a soli 9 anni partecipa a Ti lascio una Canzone, il programma condotto da Antonella Clerici, distinguendosi per personalità e talento. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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