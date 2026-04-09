Il centrocampista tedesco, attualmente nel mirino del Milan, è al centro di molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Allegri, tecnico della squadra, ha commentato recentemente le caratteristiche del giocatore, senza entrare nei dettagli delle trattative in corso. Nel frattempo, si fanno avanti diverse ipotesi sul possibile ingaggio e sulle modalità di approdo in rossonero, mentre dietro le quinte si delineano le strategie degli intermediari coinvolti.

Goretzka per il Milan, Goretzka per la Juve, Goretzka per chiunque abbia ambizione e voglia di un rinforzo di classe a metà campo. Sì, ma che giocatore è oggi Goretzka? Quanto è calato rispetto agli anni migliori della carriera? Dal punto di vista del Milan, meriterebbe un extra budget? Rispondiamo alle tre domande, partendo da un concetto: Leon Goretzka ad Allegri sarebbe molto gradito, in un centrocampo ideale con Modric e Rabiot. La società, nonostante i 31 anni non siano in linea con la strategia RedBird, lo accontenterebbe con piacere. Goretzka è un giocatore di impatto fisico – è alto 1.90 – e questo ad Allegri piace molto. Goretzka è un giocatore intelligente, e questo ad Allegri piace ancora di più. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Che ingaggio merita? Che cosa dice di lui Allegri? Dietro le quinte di Goretzka-Milan

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