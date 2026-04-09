Il 10 aprile alle ore 18, il Conservatorio San Pietro a Majella a Napoli ospiterà la presentazione di

Il Conservatorio San Pietro a Majella ospiterà, il 10 aprile alle ore 18, la presentazione di Piano Logos, l’ultimo lavoro discografico di Carlo Negroni. Il progetto, edito da Music Ensemble Publishing, vede il pianista protagonista di un percorso sonoro che intreccia la memoria storica con le spinte della ricerca contemporanea. L’appuntamento musicale si inserisce in un calendario culturale denso per il territorio campano, che vede già attivi tra il 22 gennaio e il 2 giugno 2026 eventi presso Villa Pignatelli, mentre dal 13 giugno 2025 al 29 maggio 2026 sono previste attività all’Avvocatura dello Stato di Napoli. A questo si aggiungono le iniziative nei Musei, siti archeologici e Parchi dello Stato, avvenute dal 5 al 6 aprile 2026, e le esposizioni al Pio Monte della Misericordia, programmate dal 24 gennaio al 24 aprile 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carlo Negroni a Napoli: il pianoforte tra tradizione e innovazione

Carlo Negroni presenta il nuovo album "Piano Logos" al Conservatorio San Pietro a MajellaUn viaggio musicale tra memoria, improvvisazione e visione contemporanea: il pianoforte di Carlo Negroni torna protagonista in un progetto che unisce...

A Sanremo, i duetti svelano il contrasto tra innovazione musicale e tradizione spettacoloIl 27 febbraio 2026, al Teatro Ariston di Sanremo, si svolgerà la serata dedicata ai duetti, uno dei momenti più attesi della kermesse canora.

Argomenti più discussi: Carlo Negroni presenta Piano Logos - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; I Concerti del Conservatorio. Venerdì 10 aprile ore 18,00 Sala Scarlati Piano Logos di Carlo Negroni.

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La libertà nelle pagine dei libri ad aprile in Biblioteca Civica Carlo Negroni Novara: si parte con Andrea Kerbaker a Novara: il nuovo libro "Casa, dolce casa" - Giovedì letterari in biblioteca. - facebook.com facebook