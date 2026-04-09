Il Fondo Digitale Impresa Sociale ha annunciato uno stanziamento di 10 milioni di euro destinato al bando Fuoriclasse, dedicato alla formazione digitale di detenuti. L’obiettivo è coinvolgere circa 3.600 persone in percorsi di formazione che possano favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro. La misura si inserisce nelle iniziative per promuovere lo sviluppo digitale nelle strutture penitenziarie e migliorare le opportunità di riabilitazione.

Il Fondo Digitale Impresa sociale ha stanziato 10 milioni di euro per il bando Fuoriclasse, un’iniziativa volta a formare digitalmente oltre 3.600 persone detenute o in regime di esecuzione penale esterna nel corso del 2026. Il progetto, nato dalla collaborazione tra il Fondo, il CNEL e il Ministero della Giustizia attraverso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, punta a colmare un vuoto formativo critico per favorire l’inclusione lavorativa e abbattere i tassi di recidiva. La decisione di raddoppiare le risorse inizialmente previste, che erano fissate a 5 milioni di euro, scaturisce dall’elevata risposta del settore: sono infatti arrivate ben 244 candidature. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carceri, 10 milioni per il digitale: 3.600 detenuti verso il lavoro

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