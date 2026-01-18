Ecco una panoramica dei 10 film italiani più attesi del 2026. Dopo il successo di Checco Zalone con Buen Camino nel 2025, il nuovo anno si presenta con titoli di rilievo come La grazia di Paolo Sorrentino e Le cose non dette di Gabriele Muccino. Questi film promettono di arricchire il panorama cinematografico italiano, offrendo nuove storie e interpretazioni di rilievo.

Il box office 2025 si è chiuso con un trionfo di Checco Zalone con Buen Camino, ma gennaio è pronto a sfidare l'esito con nuovi film italiani come La grazia di Paolo Sorrentino e con Le cose non dette di Gabriele Muccino. A Cannes dovrebbe sbarcare Succederà questa notte di Nanni Moretti, che ha ritrovato Jasmine Trinca a 25 anni da La stanza del figlio. Si attendono anche i nuovi film di Paolo Genovese ( Il rumore delle cose nuove ), Gabriele Salvatores ( La variante di Lüneburg) e di Daniele Vicari, che con Bianco si cimenta con la storica e tragica scalata di Walter Bonatti del 1961 sul Pilone Centrale del Frêney. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I 10 film italiani più attesi del 2026

Leggi anche: 10 film più attesi del 2026: colossal epici, cinecomics e sequel videoludici

I film più attesi del 2026

I film più attesi del 2026 promettono di portare sul grande schermo storie diverse, dai biopic ai grandi blockbuster. Tra il biopic sul re del pop, il nuovo film di Nolan e il ritorno degli Avengers, il 2026 si preannuncia come un anno ricco di produzioni di rilievo. Un’occasione per gli appassionati di cinema di scoprire novità e grandi nomi del settore.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

I FILM PIÙ ATTESI DEL 2026

«Buen Camino ha saputo parlare al cuore degli italiani, portando al cinema un pubblico vastissimo e trasversale. » Il nuovo film di Gennaro Nunziante, con Checco Zalone protagonista, ha letteralmente travolto le sale italiane. In meno di un mese dall’uscita, q - facebook.com facebook