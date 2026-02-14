Inter-Juve 3-2 Oppini tuona | Non lascio lo studio in Diretta Tv perché sono un professionista ma capite cosa intendo quando parlo di
Luca Oppini si è infuriato dopo la partita tra Inter e Juventus, vinta dai nerazzurri per 3-2 allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. Durante il match, l’espulsione di Kalulu al 42° minuto, che ha dato il via alle polemiche, ha scatenato dure proteste da parte della Juventus e dei suoi tifosi sui social. Oppini ha commentato dal suo studio televisivo, affermando di essere un professionista e di non voler abbandonare la trasmissione, ma ha lasciato intendere di credere che ci siano state decisioni arbitrali discutibili. La sua voce si è fatta sentire chiaramente,
Nel anticipo del sabato sera disputato allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, l’Inter ha sconfitto la Juventus per 3-2, ma sul match ci sono state tantissime polemiche della squadra bianconera (e dei tifosi sui social) per l’espulsione per doppio giallo di Kalulu al minuto 42 (su risultato di 1-1), apparsa da subito inesistente, come molto. Potrebbe interessarti:.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Inter, Oppini tuona: “Sul vantaggio si sono dimenticati di verificare la posizione di Thuram in sospetto fuorigioco, immagini sparite per…”
#Inter- Sassuolo || L’Inter ha battuto il Sassuolo per 5-0, ma la partita è finita sotto accusa sui social.
Juve Pafos, Oppini spietato sul bianconero: «Nulla di personale, ma non è un caso che quando Spalletti lo sostituisce arrivino due gol»
In questo articolo si analizza la partita tra Juve Pafos, concentrandosi sulle parole di Oppini che evidenzia una possibile correlazione tra le sostituzioni del centrocampista e i gol dell’avversario, sottolineando come i cambi di modulo abbiano avuto un ruolo chiave nell’esito della sfida.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Juve-Inter: ricordi i giocatori più… inattesi che hanno fatto gol?; Inter-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Inter-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming; La sfida nella sfida: Inter-Juve sarà anche il primo confronto tra Chivu e Spalletti.
Inter-Juventus 3-2, risultato finale della partita di Serie A: decide un gol di Zielinski, gli highlightsLa diretta live di Inter-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Inter-Juventus 3-2, le pagelle dei nerazzurri: Zielinski eroe (7,5). Esposito da impazzire (7). Distratto Akanji (5,5)Il big match di San Siro non ha tradito le attese. Sold out e tante emozioni. Bianconeri in 10 dal 42': espulso Kalulu. Il Derby d'Italia si conclude con la vittoria dell'Inter (3-2). Vantaggio ... leggo.it
Inter-Juve, marcatori e tabellino https://mdst.it/4kE5Uoy #SportMediaset facebook
INTER-JUVE 1-1 (65'): CAMBIO INTER Dentro Esposito e Diouf Fuori Sucic e Luis Henrique x.com