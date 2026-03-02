Secco no della Uil nei servizi a termine nei Centri per la famiglia | Si rischiano precarietà e frammentazione dei servizi

La Uil ha espresso un netto rifiuto riguardo ai servizi temporanei nei Centri per la famiglia, evidenziando il rischio di precarietà e frammentazione delle prestazioni offerte. I Centri, che riceveranno fondi dall’Abruzzo per essere potenziati e realizzati, devono diventare strutture permanenti, secondo quanto affermato. La posizione sindacale si concentra sulla stabilità dei servizi e sulla loro continuità nel tempo.

I Centri per la famiglia che saranno potenziati e realizzati con i fondi messi a disposizione dell’Abruzzo non siano temporanei, ma diventino strutturali. Questa, in sintesi, la richiesta della Uil Abruzzo per voce del segretario Michele Lombardo e del componente della segreteria Massimo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Umbria, nel 2026 saranno istituiti altri 4 centri famiglia: la mappa dei comuni e i serviziSaranno potenziati e completati i 12 centri famiglia regionali dopo che la Regione dell'Umbria ha ottenuto dalla presidenza del Consiglio dei...

Un ’conto’ da 15 milioni. Servizi sanitari e sociali nei programmi della Sds. La povertà cresce ancoraUn investimento di oltre 15 milioni di euro nelle previsione del bilancio economico della Società della Salute presentato all’assemblea dei sindaci.

Approfondimenti e contenuti su Secco.

Argomenti discussi: Contratti Sanità 2025-2027: via libera agli atti di indirizzo. UIL FPL: Risorse anticipate, ora risultati concreti.

Servizi educativi per l'infanzia, indagine della Uil: nelle Marche diritti a macchia di leopardo, serve cambio di passoNelle Marche, per l’anno educativo 2025/2026, il tema delle rette degli asili nido continua a rappresentare una criticità rilevante per migliaia di famiglie. Secondo l’indagine sui servizi educativi ... corriereadriatico.it

Esecutivo Uil Marche, 'oltre 45mila iscritti, 37 sedi e servizi'I metalmeccanici in corteo venerdì ad Ancona per il rinnovo del contratto e lunedì l'assemblea degli orchestrali della Form nell'ambito della vertenza contro la Regione Marche. Queste, insieme agli ... ansa.it