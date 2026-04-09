Calciomercato con Kostic e Camarda il Milan ha il futuro assicurato | lo scenario per l’anno prossimo

Il Milan si prepara a definire il suo roster per la prossima stagione con due acquisti recenti. Andrej Kostic, attaccante montenegrino nato nel 2007, proveniente dal Partizan, è stato ufficialmente inserito nella rosa. Inoltre, il club ha in programma di reintegrare in squadra Francesco Camarda, attaccante italiano classe 2008, che attualmente si trova in prestito al Lecce. Questi movimenti rappresentano le operazioni più recenti di mercato del club.

Per il futuro, invece, il Diavolo sembra già messo bene grazie all'acquisizione di Andrej Kostic ed al ritorno di Francesco Camarda dal prestito al Lecce. Kostic, centravanti montenegrino classe 2007, è costato al Milan 8 milioni di euro tra parte fissa (3,5) e bonus (4,5), con il Partizan Belgrado che si è riservato una percentuale sull'eventuale, futura rivendita del giocatore. Il giocatore, assistito dal procuratore Darko Ristic, si unirà al Milan Futuro a partire dal prossimo 1° luglio, ma la sensazione è che presto possa passare in Prima Squadra agli ordini di Massimiliano Allegri. Considerando che, alla sua prima stagione con il Partizan, ha già segnato 11 gol e fornito un assist in 34 partite, ma in soli 1. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Calciomercato, Kostic è del Milan: cifre, prospettive e un interessante scenario futuroNella giornata di ieri il Milan ha annunciato l'acquisto, dai serbi del Partizan Belgrado, dell'attaccante montenegrino Andrej Kostic, classe 2007.

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