Oggi molte persone ricordano Bossi con ammirazione, ma in passato non tutti erano presenti durante i processi pubblici a suo carico. L’ex leader politico era noto per il suo stile distintivo, che comprendeva vestiti Facis, una cravatta spesso slacciata e una canottiera, simbolo di un certo modo di essere e di vestire. La sua figura ha suscitato reazioni diverse nel corso degli anni, sia tra i suoi sostenitori che tra i detrattori.

Ma quant’era bello Bossi, ma quant’era bravo Bossi. Ma quanto era persino elegante Bossi, con quei vestiti Facis e la cravatta slacciata, per non dire della canottiera, vero capo fashion dell’estate 1994. E poi quant’era raffinato: pizza e Coca, rutto libero, ma con classe. Perché era un sincero democratico come dice il presidente Mattarella. Uno che amava l’Italia. La amava a tal punto che voleva averne due o tre, ovviamente divise. Però era «un fine pensatore», un «abile stratega», anche «un genio della geopolitica». Praticamente Henry Kissinger in versione padana. «Rapido, tattico, istintivo ma non privo di strategia», uno che «se dicevi ponte pensava a Ponte di Legno», dimostrando così di essere un vero statista. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Bossi, tutti lo celebrano oggi: ma dov’erano quando lo processavano in piazza?

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