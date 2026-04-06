Il parroco di Bosconero, nel torinese, è al centro di un'inchiesta della procura eporediese. Le indagini riguardano presunte irregolarità nella detenzione di animali e sostanze stupefacenti. Al momento, il sacerdote non si trova più nella sua parrocchia e non sono stati rilasciati commenti ufficiali. La vicenda è stata resa nota attraverso fonti ufficiali delle autorità investigative.

Don Mario Viano, sacerdote di Bosconero nel torinese, è attualmente oggetto di indagini da parte della procura eporediese per presunte irregolarità legate alla detenzione di animali e sostanze stupefacenti. Il religioso è assente dalla sua comunità già da metà settimana. L’allarme è scattato a seguito di un’ispezione condotta dai carabinieri forestali di Torino all’interno degli alloggi utilizzati dal parroco. Durante i controlli sono emerse criticità riguardanti la gestione di diversi felini e il rinvenimento di alcuni grammi di marijuana, materiale su cui gli inquirenti stanno procedendo con ulteriori verifiche. Il vuoto liturgico tra Canavese e l’ombra del Vescovado. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Droga e gatti: il parroco di Bosconero sotto inchiesta e sparisce

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