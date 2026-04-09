A Bosconero, il parroco dell’abbazia di San Benigno ha presentato le dimissioni dopo un intervento dei carabinieri forestali nella canonica locale. L’operazione ha portato a una perquisizione, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze legali. La notizia si è diffusa rapidamente tra la comunità e ha suscitato molte domande circa le ragioni di questa decisione improvvisa.

Il parroco di Bosconero e dell’abbazia di San Benigno, don Mario Viano, ha rassegnato le proprie dimissioni a seguito di un’operazione dei carabinieri forestali che ha coinvolto la canonica locale. La decisione è stata comunicata e accettata da monsignor Daniele Salera, vescovo di Ivrea, dopo i rilievi effettuati dalle forze dell’ordine il 12 marzo scorso. Il trentanovenne, che aveva ricevuto l’ordinazione sacerdotale nell’ottobre del 2017, si trova ora al centro di un accertamento condotto dalla procura di Eporedia. L’intervento dei carabinieri e la reazione della diocesi. Tutto ha avuto inizio lo scorso 12 marzo, quando i militari del corpo forestale hanno eseguito una perquisizione all’interno della residenza parrocchiale di Bosconero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bosconero, il parroco si dimette: perquisizione dei Carabinieri

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Don Mario Viano ha presentato le dimissioni da parroco di Bosconero e San Benigno. E lo ha fatto subito dopo la perquisizione dei carabinieri forestali dello scorso 12 marzo. Lo ha reso noto la diocesi di Ivrea, attraverso il proprio settimanale «Il Risveglio Pop - facebook.com facebook

Bosconero, don Mario Viano indagato: dimissioni dopo la perquisizione x.com