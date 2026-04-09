Questa mattina, la diocesi di Ivrea ha comunicato che il parroco di Bosconero si è dimesso e ha lasciato anche il ruolo di abate di Fruttuaria a San Benigno Canavese. La decisione è arrivata dopo che sono state eseguite delle perquisizioni nella canonica, legate a un’indagine per spaccio di sostanze stupefacenti. È stato trovato del materiale sospetto, tra cui marijuana, all’interno della canonica.

La diocesi di Ivrea ha reso nota questa mattina la decisione di don Mario Viano di rassegnare le dimissioni da parroco di Bosconero e abate di Fruttuaria a San Benigno Canavese. La scelta è arrivata immediatamente dopo la perquisizione dei carabinieri forestali del 12 marzo scorso, che ha portato all’apertura di un’indagine da parte della procura di Ivrea. “Don Viano ha fatto un passo indietro in seguito a una perquisizione dei carabinieri forestali nella canonica di Bosconero, il 12 marzo scorso. Il vescovo ha accettato le sue dimissioni. Per il sacerdote è iniziato un periodo di ritiro e silenzio, necessari per significare il dovuto rispetto delle indagini in corso In Piemonte, nel piccolo comune di #Bosconero, la messa di Pasqua non sarà celebrata dal parroco, denunciato per spaccio. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Bosconero, prete con marijuana in canonica: perquisizione, dimissioni e indagine per spaccio

Che fine ha fatto il parroco di Bosconero e San Benigno Canavese? Due settimane fa la perquisizione dei carabinieri in canonicaÈ indagato, probabilmente per una vicenda riguardante gli animali e anche una quantità di droga.

Don Viano sparito dopo perquisizione e i 200 grammi di marijuana in canonica: si è dimesso, è in ritiro spiritualeLa Diocesi di Ivrea chiarisce le sorti del parroco di Bosconero e San Benigno dopo il rinvenimento in canonica di 200 grammi di marijuana oltre a ben...

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Bosconero, don Mario Viano indagato: le dimissioni arrivate dopo la perquisizioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Bosconero, don Mario Viano indagato: le dimissioni arrivate dopo la perquisizione ... tg24.sky.it

Don Mario Viano ha presentato le dimissioni da parroco di Bosconero e San Benigno. E lo ha fatto subito dopo la perquisizione dei carabinieri forestali dello scorso 12 marzo. Lo ha reso noto la diocesi di Ivrea, attraverso il proprio settimanale «Il Risveglio Pop - facebook.com facebook

Don Mario Viano, parroco di Bosconero indagato, si dimette. La Diocesi: «Ora per lui ritiro e silenzio». In chiesa 200 grammi di marijuana (e 26 gatti) x.com